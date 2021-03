Tempo instabile e piuttosto freddo fino al prossimo weekend, poi anticiclone

La nuova settimana porta una parentesi di maltempo con temperature che soprattutto sulle regioni del nord , resteranno inferiori alle medie del periodo almeno fino al prossimo weekend . Questo raffreddamento della temperatura poggia radici in un rallentamento delle correnti occidentali, in questo modo tornano a svilupparsi delle marcate ondulazioni della corrente a getto che da un lato favoriscono la risalita di aria calda sull'oceano Atlantico, dall'altro stimolano la discesa di aria fredda artica verso l'Europa centrale e meridionale. Ad influenzare la scena atmosferica europea abbiamo proprio una persistente discesa di aria fredda artica che fa capo alla presenza di una vasta saccatura che occupa l'Europa centrale ed orientale , spingendosi fino ai Balcani.

In questo inizio di settimana sull'Italia la circolazione prevalente rimane di tipo settentrionale, tra domani, martedì 16 e mercoledì 17 il cielo resterà sereno al nord e su buona parte del centro, con ventilazione tesa di Tramontana e Maestrale, temperature piuttosto fresche. Nubi ed occasionali episodi di instabilità resteranno rintanati sulle regioni del sud , presentandosi comunque in forma sporadica su Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Ecco la probabilità di PIOGGIA calcolata dal modello americano per martedì 16 marzo :

Su queste basi appare probabile lo sviluppo di una ciclogenesi sul Mediterraneo centrale, con una fase di tempo instabile se non addirittura perturbato tra giovedì 18 e venerdì 19. In questa sede alcune regioni del nord potrebbero sperimentare nevicate fino a quote molto basse, le piogge sarebbero più diffuse anche al centro ed in parte al sud Italia. Analisi del modello americano riferita a venerdì 19 marzo:

Nel lungo termine questa sera inizia ad emergere un nuovo scenario di anticiclone nel palcoscenico atmosferico europeo. Nel prossimo wekeend (sabato 20, domenica 21), le correnti artiche potrebbero essere sostituite dal graduale rinforzo di un campo di alta pressione associato ad un rialzo termico e con qualche giornata di bel tempo assolato. Ecco COME il modello europeo disegna la sagoma di questo nuovo anticiclone sul vecchio continente martedì 23 marzo: