Tempo instabile con piogge frequenti: ecco le regioni piÃ¹ esposte nei prossimi giorni

Saranno le correnti perturbate in arrivo dall'oceano Atlantico a dettar legge sul palcoscenico atmosferico italiano nei prossimi giorni. I modelli sono ormai concordi nel prevedere lo sviluppo di un canale basso atlantico, all'interno del quale si inseriranno una fitta sequenza di corpi nuvolosi indirizzati ai paesi del Mediterraneo. A farne le spese saranno soprattutto i versanti del medio ed alto versante tirrenico, nonchè le regioni settentrionali, dove le occasioni di tempo soleggiato nei prossimi giorni saranno alquanto contenute. Dal canto suo la grande massa d'aria fredda prevista nei prossimi giorni scendere di latitudine verso l'Europa centrale ed orientale, non riuscirà a penetrare sul Mediterraneo, restandosene confinata alle latitudini settentrionali. Le perturbazioni atlantiche saranno costrette a seguire un percorso più basso, per questa ragione il tempo sul nostro Paese sarà così perturbato.



Scendendo più nello specifico, tra venerdì 5 e sabato 6 ci sarà spazio per un'impennata della temperatura al centro ed al sud, con valori di molto superiori alle medie del periodo. Gli scarti termici previsti alla quota di circa 1500 metri nella notte tra sabato e domenica, come mostrato in questa carta di previsione sulle anomalie, potranno toccare i 10°C sopra le medie del periodo:

Una perturbazione più organizzata farà breccia sul bacino centrale del Mediterraneo, colpendo il nostro Paese tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio. Sono previste precipitazioni di un certo peso sulle regioni del nord, sul medio ed alto versante tirrenico. Nel dettaglio i settori più colpiti saranno alto Piemonte, alta Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria e Lazio. Ecco una stima delle precipitazioni previste sull'Italia nella notte tra venerdì e sabato:

MEDIO E LUNGO TERMINE. Gran parte della prossima settimana resterà influenzata da una circolazione di venti instabili di origine oceanica. Le occasioni di PIOGGIA saranno molteplici e non riguarderanno soltanto le regioni settentrionali. Mercoledì 10 febbraio una nuova perturbazione raggiungerà le regioni centrali e potrebbe spingersi fino al sud Italia, portando piogge abbondanti anche sulle due isole maggiori ed il basso versante tirrenico. Ecco dove potrebbe collocarsi il minimo ciclonico al suolo (con valori inferiori a 1000hPa) mercoledì 10 febbraio:

Venerdì 12 il passaggio di un promontorio mobile di alta pressione lascerebbe poi spazio a delle nuove perturbazioni al nord per il weekend ma questa previsione ha un'attendibilità che il modello ci segnala essere troppo bassa.