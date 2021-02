Tempeste di neve e ghiaccio negli USA: maxi-incidente tra 40 veicoli in Iowa

Tamponamenti e incidenti a catena negli USA, Iowa. Coinvolte 40 vetture, ci sono feriti.

Un giovedì pomeriggio di grandi disagi nello stato americano del Iowa, dove è in atto una forte ondata di maltempo con venti forti e neve fino in pianura. Durante la tempesta si è verificato un maxi-incidente tra Colfax e Newton, sull'Interstate 80.

L'incidente ha coinvolto almeno 40 veicoli, tra cui una dozzina di semirimorchi che sono stati totalmente ribaltati. L'incidente è stato in parte causato dalla tempesta di neve Peggy che sta avvolgendo gli USA, la quale ha reso le strade estremamente scivolose e la visibilità molto scarsa. Almeno sette ambulanze si sono precipitate sul posto, oltre che 14 agenti di polizia e i militari.

Le autorità segnalano la presenza di alcuni feriti gravi e altri in modo più lieve. Fortunatamente non ci sono vittime.