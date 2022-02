Temperature in Europa: lassù il FREDDO è ancora presente! Scenderà?

Come vanno le cose in Europa dal punto di vista termico? Le correnti occidentali che stanno dominando la scena da diverso tempo, hanno fatto piazza pulita del freddo sull'Europa centro-meridionale.

Poco importa se di tanto in tanto si presentano irruzioni di aria polare marittima come quella avvenuta nelle ultime ore sull'Europa centro-orientale: il freddo vero è un altra cosa e non è mai veicolato verso di noi da nord o nord-ovest, bensì da est o nord-est.

La mappa mostra le temperature minime della notte che sono state registrate in Europa e sulla vicina Russia:

Notiamo valori termici notturni quasi ovunque sopra lo zero; sulle Isole Britanniche, la Francia, il Portogallo e il bacino del Mediterraneo spiccano alcune località con temperature minime a due cifre, come se fossimo in piena primavera. E il freddo? Lo vediamo lassù, circondato dalla linea bianca, tra la Scandinavia e la Finlandia. Qui è presente l'inverno più crudo con punte al ribasso anche di -25°/-27°.

Che fine farà questo freddo? Nel fine settimana la formazione di una depressione sul Mediterraneo attirerà parte di questa aria fredda verso sud, fino a lambire l'Italia centro-settentrionale, oltre ovviamente l'Europa centrale.

Una carta invernale giocata in exstremis che spazzerà via la mitezza imperante a favore di temperature più consone al periodo in questione. Sulla durata di questa irruzione fredda le mappe hanno ancora molti dubbi, ma sta di fatto che nel prossimo week-end per molte nazioni dell'Europa centro-orientale e sul nord Italia, l'inverno si farà finalmente sentire.

