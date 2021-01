Temperature in Europa: il FREDDO sfonda fino in Africa, ma l'aria MITE...

Grandi contrasti di masse d'aria come non si vedeva da tempo a scala europea in questo inizio di gennaio. Il freddo intenso risulta ancora rintanato molto a nord, anche se gran parte del Continente presenta temperature di poco sotto lo zero.

La mappa mostra le temperature registrate in Europa la notte scorsa (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

E' incredibile come il quadro termico ricalchi quasi per filo e per segno lo schema barico presente in Europa.

Notate la voragine fredda operata dalle correnti polari che interessa non solo l'ovest Europa, ma anche il Mediterraneo e addirittura il nord Africa, dove le temperature della notte sono scese sotto lo zero. Fanno sensazione anche i valori ad una cifra registrati alle Baleari.

Osservate poi il gioco di sponda dell'aria mite che si proietta più ad est interessando soprattutto la Penisola Ellenica con temperature in piena notte anche di 12-14°. Il freddo intenso, come anticipato, è rintanato molto a nord, alle latitudini dei Golfi di Botnia e Filnandia dove compaiono valori anche sotto i -20°.

L'Italia, infine, è divisa in due: parte del centro e il nord sotto sotto condizioni relativamente fredde, mentre il sud e il medio-basso Adriatico hanno un clima più mite.

