Temperature in Europa: ecco il NUCLEO GELIDO in discesa...

Ci siamo quasi! Lassù è tutto pronto per una seria ondata di freddo che colpirà in maniera pesante prima la Grecia e poi la Turchia. Qui sono attese bufere di neve fino a livello del mare e temperature di molto al di sotto della media del periodo. Anche l'Italia verrà interessata, seppure in modo più marginale e con effetti soprattutto lungo il versante adriatico e al meridione.

La perturbazione "apripista" ci interesserà domani, giovedi 20 gennaio, mentre da venerdi 21 gennaio l'aria fredda inizierà ad irrompere da nord-est portando un deciso calo termico e fenomeni nevosi a bassa quota tra il versante adriatico e le nostre regioni meridionali.

Dove si trova attualmente l'aria gelida? Vi mostriamo la mappa delle temperature minime registrate questa notte in Europa e sulla Vicina Russia:

Il nocciolo gelido che nei prossimi giorni darà filo da torcere a molti Paesi dell'Europa orientale è racchiuso nella linea bianca. Al suo interno abbiamo punte al ribasso anche inferiori a -20°.

Sui settori più occidentali (Portogallo, Francia occidentale e Isole Britanniche) l'inverno invece non esisterà in quanto prevarranno correnti miti di matrice atlantica.

