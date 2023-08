TEMPERATURE: il fresco ha i giorni contati, ecco cosa succederà

Le fresche correnti settentrionali stanno raggiungendo l'apice proprio in queste ore, e lo avvertiremo soprattutto nella prossima notte! Le temperature minime di martedì saranno basse da nord a sud, specie nelle aree interne e nelle valli: pensate che la colonnina di mercurio potrebbe raggiungere agevolmente i 12-13°C in tante zone della Val Padana oltre che nei settori interni del centro. Nelle valli alpine e appenniniche potremo registrare minime ad una cifra.

Tutto questo fresco ovviamente non durerà a lungo. Respireremo aria gradevole fino a giovedì 10 Agosto, soprattutto di notte, dopodiché lo scacchiere barico europeo porterà nuove sorprese nel Mediterraneo.

Le correnti fresche saranno inevitabilmente allontanate verso est, mentre l'Italia si ritroverà tutto d'un tratto sotto l'anticiclone africano. La cupola anticiclone sarà presente già tra 11 e 12 Agosto, ma gli effetti maggiori arriveranno nei giorni successivi e a Ferragosto.

Nel corso del week-end le temperature saliranno nettamente su tutta Italia, tanto che potremo sfiorare nuovamente i 35-36°C su diverse località interne, da nord a sud e sulle isole maggiori. Andrà meglio sulle coste grazie ai venti di brezza.

Giovedì 10 Agosto sarà l'ultima giornata gradevole per quasi tutta Italia, come si evince dalle massime previste:

Sabato 12 ecco il caldo che si intensifica specie al nord, sul lato tirrenico e in Sardegna. Spuntano punte di 33-34°C.

Ancor più caldo domenica 13 Agosto. Da notare punte di 36°C in Val Padana e zone interne del centro. Leggermente meno caldo al sud e sulle isole. Ma il caldo è destinato a intensificarsi ulteriormente nei giorni successivi, soprattutto a Ferragosto, come visto in questo articolo.