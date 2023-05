Tanto MALTEMPO anche nel fine settimana, ecco le aree coinvolte

Nel prossimo fine settimana l'attenzione per il maltempo potrebbe spostarsi dall'Emilia Romagna al Piemonte occidentale. In altre parole, saremo abbracciati da una depressione ad ampio respiro che terrà sotto scacco praticamente tutto il bacino del Mediterraneo. Il tempo di conseguenza sarà molto instabile, se non del tutto perturbato.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 20 maggio:

Come vedete, tranne limitatissime zone, le piogge interesseranno praticamente tutta l'Italia. Attenzione al Piemonte occidentale ed alla bassa Val d'Aosta dove le precipitazioni potrebbero essere anche intense. Questa situazione di tempo perturbato si riverbererà ovviamente sul quadro termico, che sarà abbastanza fresco praticamente ovunque.

La seconda mappa mostra le precipitazioni attese per domenica 21 maggio:

Piogge forti su estremo nord-ovest e sulla Sardegna. Sul resto d'Italia prevediamo rovesci sparsi alternati a fasi di tempo più asciutto, in un contesto climatico fresco ed instabile.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località