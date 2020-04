Tante nubi al centro-sud, maltempo in atto

Dalla primavera all'autunno: in poche ore gran parte dell'Italia è passata dal bel tempo e dal tepore al cielo grigio e alle piogge. Tutto questo a causa del passaggio di un fronte instabile legato ad una saccatura fredda situata sui Balcani e l'Europa dell'est.

Questo fronte ha portato ad un netto aumento delle nubi su tutto il centro e anche delle piogge sparse. Alle spalle di questo fronte si sta rinforzando nettamente il vento di grecale come avremo modo di constatare nelle prossime ore.

Per di più, crolleranno anche le temperature lungo le regioni adriatiche, mentre su quelle tirreniche i valori si manterranno grossomodo nelle medie del periodo.

Previsioni per oggi 14 aprile 2020

Giornata instabile e perturbata su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale, ove saranno possibili piogge sparse, locali temporali pomeridiani ed un calo più marcato delle temperature.

Nubi ma senza particolari fenomeni su Toscana, Marche, Umbria, Sicilia. Sereno su gran parte del nord.

Vento in sensibile rinforzo su tutta la pianura Padana centro-orientale, con raffiche prossime ai 50-60 km/h entro tarda mattina/primo pomeriggio. Vento di grecale in rinforzo anche sulle regioni adriatiche, Toscana, Lazio e Campania entro pomeriggio/sera.