Tambureggiante ritorno dell'Atlantico con PIOGGE e TEMPORALI dopo il 25? Cosa dicono i modelli?

Nel ventaglio modellistico presente attualmente a medio e lungo termine, compaiono mappe che servirebbero come il pane ad alcune regioni italiane per lenire una siccità che si protrae da oltre 3 anni. Non pensiamo solo ai settori a nord del fiume Po e all'Emilia Romagna, perchè vi sono aree del basso Piemonte, della Liguria (quasi tutta) e della bassa Lombardia che si trovano in una condizione idrica a dir poco disastrosa.

Fenomeni estremi a parte (che nessuno ovviamente desidera), più che un'attenuazione del caldo si spera che il cielo possa essere benevolo su queste aree che hanno tanto bisogno di acqua.

Il "miracolo" potrebbe finalmente compiersi a fine mese? Andiamo per gradi. La prima mappa che vi proponiamo è abbastanza ottimista; si tratta della media degli scenari del modello americano valida per sabato 26 agosto:

Una saccatura atlantica potrebbe dirigersi sull'Europa occidentale, mettendo un ventaglio di correnti sud-occidentali verso il settentrione e parte del centro. Su queste aree quindi potrebbero presentarsi piogge e temporali sparsi in un contesto ovviamente meno caldo. Le restanti regioni resterebbero in attesa, ma con buone possibilità di essere coinvolte successivamente.

Anche la media degli scenari del modello canadese valida sempre per sabato 26 agosto, è abbastanza ottimista a riguardo:

Ecco la saccatura sull'Europa centro-occidentale che si allungherebbe verso le regioni centro-settentrionali della nostra Penisola, determinando un'accentuazione dell'attività temporalesca, in graduale estensione anche al meridione nei giorni seguenti. Il tutto verrà ovviamente accompagnato da un graduale ridimensionamento del quadro termico ad iniziare dalle regioni del nord.

Ultimo, ma non meno importante, il modello europeo. La sua media è parzialmente ottimista, anche se l'alta pressione in Atantico potrebbe creare problemi ad alcune aree del nord-ovest, guarda caso proprio le più sofferenti.

MORALE: dopo il 25 un cambiamento viene contemplato da tutti i modelli, ma stabilire se si tratterà di un cambiamento fruttuoso in fatto di piogge nelle aree che ne hanno maggiore bisogno risulta ancora difficile determinarlo.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ci-siamo-arriva-il-caldo-atroce-sull-italia-quando-raggiungeremo-il-picco-/98401/