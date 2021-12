Svolta PERTURBATA atlantica sotto Natale

La fase di tempo stabile portata da un forte anticiclone europeo sta per volgere al termine. Se ne accorgono già adesso gli abitanti delle regioni centrali e meridionali, dove soprattutto lungo il versante adriatico correnti più fredde da nord-est conquistano la scena, portando un abbassamento delle temperature associato a nuvolosità irregolare. Ecco le anomalie delle temperature al suolo previste dal modello americano per domani mattina, domenica 19 dicembre:

Questo raffreddamento della temperatura costituisce la primissima conseguenza portata da un graduale trasferimento del cuore più caldo e stabile dell'alta pressione verso le latitudini settentrionali dell'oceano Atlantico. Le correnti gelide in arrivo da nord-est conquisteranno la prossima settimana la Scandinavia ed i paesi dell'Europa orientale, dove di prevedono valori di temperatura molto freddi.

Il blocco anticiclonico sull'oceano Atlantico non riuscirà a reggere per più di un paio di giorni, lasciando spazio ad un veloce abbassamento del flusso perturbato atlantico che entro martedì 21 dicembre avrà già conquistato la Penisola Iberica. Analisi in quota del modello americano riferita al prossimo martedì, in cui si distinguono queste due azioni perturbate contendersi la scena sul palcoscenico atmosferico europeo:

Sull'Italia il periodo natalizio vedrà prevalere una circolazione tiepida atlantica. Le correnti fredde da nord-est ci sfioreranno in maniera marginale tra martedì 21 e mercoledì 22. La parte più fredda di tali masse d'aria resterà confinata sulla penisola balcanica senza riuscire a conquistare il nostro territorio. Si preannuncia quindi un Natale ventoso e bagnato al centro e al nord. La neve cadrà solo a quota elevata sulle Alpi. Analisi del modello americano riferita a sabato 25, NATALE:

Probabilità della pioggia con cumulate superiori ai 5mm calcolata dal modello americano per sabato 25, giorno di NATALE:

La fase di tempo instabile atlantico potrebbe durare diverso tempo, con lo sviluppo di perturbazioni in successione sull'Europa meridionale almeno fino a Capodanno. Sull'Italia il tempo risulterà assai piovoso specie per i versanti tirrenici e le regioni del nord. Temperature in prospettiva miti e ventilazione meridionale.