SVENTAGLIATA di TEMPORALI sull'Italia; la tua regione sarà coinvolta?

L'ultima settimana di agosto porterà in grembo un cambiamento nello stato del tempo in Italia. Non si potrà parlare di rottura stagionale, ma il caldo verrà ridimensionato su molte regioni, sotto i colpi di temporali anche di una certa intensità. Il guasto non arriverà da ovest, bensi dall'Europa centro-settentrionale tramite correnti fresche ed instabili provenienti da nord-est.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese nell'intera giornata di lunedi 23 agosto:

Si confermano temporali a macchia di leopardo al nord, più intensi sulle Alpi, la Liguria e l'Emilia Romagna. Temporali anche su parte del centro, indicativamente su Toscana, Umbria e Marche. Su tutte le altre regioni ancora assenza di fenomeni e clima caldo.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di martedi 24 agosto:

I temporali guadagneranno terreno su tutto il versante adriatico fino alla Puglia! Temporali anche al centro e su parte delle regioni settentrionali segnatamente sul Piemonte occidentale, con cali termici anche consistenti.

Resteranno a secco le due Isole Maggiori, la Calabria e il medio-basso Tirreno anche se il calo delle temperature verrà apprezzato anche qui.

