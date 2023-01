SUPER FREDDO: arriverÃ  entro fine mese? L'inverno tornerÃ  in letargo?

Dopo l'affondo artico il tempo rimarrà ancora instabile e piuttosto freddo almeno sino a martedì 24 gennaio perchè sull'Italia meridionale resterà attiva una moderata circolazione ciclonica.



L'anticiclone nel frattempo comincerà ad "ingrassare" più ad ovest e sul centro Europa con l'idea di abbracciare anche la Penisola, cosa però non facile perchè da nord, proveranno ad inserirsi altre saccature o comunque seguiterà ad affluire aria fredda legata al passaggio di vortici depressionari importanti sull'est del Continente, come si vede dalle mappe seguenti, previste tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio:

Una situazione del genere presenta dunque un equilibrio molto labile e le sorprese sono dietro l'angolo, perchè sembra ancora manifesta, con il fisiologico rallentamento della corrente a getto, l'intenzione dell'alta pressione di guadagnare ad intervalli spazi verso il nord Europa, concedendo così altre scorribande verso sud delle saccature artiche entro fine mese, come vediamo ad esempio qui:

Certo, il super freddo ancora non si vede, stamane peraltro sono ben poche le mappe che tendono a riproporre il "polar express" mostrato ieri, dunque l'ipotesi per ora è "congelata":-) ma non ancora cancellata.

Super freddo o no, se la situazione prendesse la piega mostrata l'inverno seguiterebbe a rimanere protagonista senza andare di nuovo in letargo.



Seguite gli aggiornamenti!