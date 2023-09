Su mezza Italia almeno altri dieci giorni di caldo!

Pare proprio che l'autunno abbia intenzione di farsi desiderare ancora per un po' nel Mediterraneo. Al momento, l'anticiclone nordafricano domina incontrastato su gran parte dell'Europa centro-occidentale, e così sarà anche all'inizio della prossima settimana.

Per molte delle nostre regioni, in particolare riferimento al sud, il caldo rischia di persistere per quasi tutta la seconda decade di settembre. Le temperature sono in costante aumento, specie al meridione, che fino a qualche giorno fa riceveva il contributo fresco delle correnti balcaniche. Ora però si è del tutto dileguato: sarà l'anticiclone a fare la voce grossa, soprattutto da lunedì, quando le temperature potranno nuovamente superare i 30-31 °C nelle zone interne, non solo al centro e al nord, ma anche al sud:

Ben poco servirà la breve pausa di metà mese, tra il 14 e il 15 settembre, quando refoli freschi nord-atlantici riusciranno a indebolire momentaneamente l'alta pressione, riducendo anche le temperature di qualche grado. Subito dopo, in particolare tra il 17 e il 20 settembre, ecco che il caldo rischia di intensificarsi nuovamente su tutto il sud, favorendo temperature superiori ai 32-33 °C nelle zone interne. È chiaro che si tratta di temperature certamente molto alte per il mese di settembre, e sarebbero state superiori alle medie anche nel pieno dell'estate. Ovviamente in questo caso l'anomalia è nettamente superiore, considerando che ormai ci troviamo quasi al termine della stagione:

Insomma, tra alti e bassi possiamo confermare con quasi assoluta certezza che il Sud Italia e le isole maggiori vivranno una seconda decade di settembre particolarmente calda, come se ci trovassimo in piena estate. Sia chiaro, queste temperature così alte saranno circoscritte alle ore tardo mattutine e pomeridiane, dopodiché al calar del sole, il fenomeno dell'irraggiamento notturno inizierà a dare il suo contributo, favorendo un calo delle temperature sostanzioso praticamente ovunque, soprattutto nelle zone interne.

Per il Nord ci sono delle novità: questi refoli freschi da ovest potrebbero determinare delle notti instabili già a partire da metà mese, tra il 13 e il 15 settembre. A seguire, inoltre, non escludiamo l'arrivo di una perturbazione abbastanza significativa tra il 17 e il 20 settembre, con piogge a tratti diffuse e locali nubifragi. Tuttavia, questa è ancora un'ipotesi e dovremo necessariamente riaggiornarci nei prossimi editoriali.