Spunta altro maltempo tra domenica e lunedì!

Mentre piogge e temporali interessano le regioni centrali e parte del Mezzogiorno, l'attenzione si concentra sulle previsioni per la fine della settimana, che si preannuncia ricca di eventi: si attendono infatti almeno altre due perturbazioni di origine atlantica. Come anticipato, ci troveremo di fronte a due fronti perturbati tra venerdì e lunedì, in rapida successione e con pochissime ore di intervallo tra l'uno e l'altro.

La perturbazione più vasta e significativa giungerà tra giovedì sera e venerdì, interessando principalmente il Nord e le regioni centrali, per poi muoversi verso il Sud tra venerdì e sabato. Tuttavia, negli ultimissimi aggiornamenti è emersa la probabilità di un'altra perturbazione prevista tra domenica e lunedì, che potrebbe compromettere il fine settimana in diverse aree del paese.

Le più recenti simulazioni indicano la formazione di un vortice alimentato da una corrente fredda proveniente dal nord Atlantico che, dopo aver attraversato la Francia, si immergerà nel Mediterraneo. Questo vortice, benché di ridotte dimensioni, sarà piuttosto incisivo e determinerà un deterioramento delle condizioni meteorologiche soprattutto nelle regioni centrali e meridionali.

Nella giornata di domenica si registrerà un netto peggioramento su gran parte del Centro, con piogge e alcuni intensi rovesci, mentre nella seconda parte della giornata si assisterà a un graduale peggioramento anche nelle regioni meridionali.

Lunedì, la perturbazione si sposterà rapidamente verso est, ma le residue precipitazioni potrebbero ancora interessare l'area del medio e basso Adriatico e il Mezzogiorno, in particolare tra la notte, la mattinata e le prime ore del pomeriggio. Nel resto d'Italia, invece, torneranno il bel tempo e la stabilità, condizioni che si estenderanno al Sud nel giro di poche ore.