SPERANZE di PIOGGIA: oggi sul podio c'è il MODELLO EUROPEO

Basso Piemonte, bassa Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, parte delle Marche e alto Lazio. Sono queste le regioni che aspettano la pioggia come se fosse manna dal cielo. Condizioni di siccità severa sono presenti su Liguria, Emilia Romagna ed alcune aree della Toscana, segnatamente nel Pisano e nel Livornese.

I modelli purtroppo non danno ancora garanzie di pioggia per queste aree durante la settimana prossima, anche se le possibilità restano in piedi.

A suonare la carica questa mattina c'è il modello europeo, mentre il modello americano è al momento poco interessante.

La prima mappa mostra l'analisi sinottica prevista dallo scenario ufficiale del modello europeo per mercoledi 15 settembre:

Calo della pressione sul Mediterraneo occidentale e disposizione di un ventaglio di correnti umide meridionali dirette verso il centro-nord della nostra Penisola (frecce rosse). Le mappe precipitative derivate dal suddetto modello questa mattina sono abbastanza ottimiste già a partire da lunedi 13 settembre.

Questa ad esempio è la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia tra lunedi 13 e martedi 14 settembre:

Sarebbe davvero una bella sventagliata piovosa al centro-nord, sulle aree attualmente più bisognose. Piogge di questo tipo darebbero un po' di ossigeno ai terreni duramente martoriati da mesi di siccità e solleone.

Secondo l'elaborato nostrano, nuove occasioni piovose sarebbero garantite anche nei giorni seguenti. Ecco ad esempio cosa si prevede (ad oggi) per giovedi 16 settembre:

Piogge sparse e temporali al nord, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, con tendenza successiva ad interessare anche le altre regioni del meridione, che avranno comunque la pioggia già nel prossimo week-end (leggi qui: www.meteolive.it/news/Week-end/4/si-prepara-un-week-end-temporalesco-su-alcune-regioni-italiane-sar-coinvolta-anche-la-tua-/91598/)