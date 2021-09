SPERANZE di PIOGGIA al centro-nord: oggi un piccolo passo indietro...

Dopo un paio di giornate complessivamente favorevoli dal punto di vista modellistico in merito all'arrivo della pioggia a metà della settimana prossima sulle regioni del centro-nord maggiormente bisognose, oggi arriva una piccola "doccia fredda"...anzi, sarebbe meglio chiamarla "doccia secca".

Nulla di grave! Siamo ancora in un range temporale elevato e queste oscillazioni fanno parte del ventaglio previsionale che ci tiene sempre con il fiato sospeso. La cosa importante è che non si continui a togliere fenomeni con i prossimi aggiornamenti fino a farli sparire del tutto, secondo un "gioco" tanto caro alle elaborazioni "made in 2021".

C'è da dire inoltre che la defezione fenomenologica di questa mattina non ha interessato tutti gli elaborati; alcuni di questi presentano ancora un ottimo carico di pioggia per la metà della settimana prossima.

Iniziamo con il modello oggi più pessimista, ovvero il modello americano. Questa è la sommatoria delle piogge attese per mercoledi 15 settembre secondo questo elaborato:

Le piogge riuscirebbero a bagnare solo il Piemonte, la Liguria e forse la Lombardia e l'alta Toscana. L'elaborato americano, successivamente, compie un costrutto cartografico di dubbia valenza logica, facendo arenare il grosso delle piogge troppo ad ovest.

Leggermente più ottimista, sempre per mercoledi 15 settembre, il modello europeo:

Rovesci di un certo peso sulla Liguria e al nord...anche se le aree a sud del Po (quelle più bisognose di acqua) secondo questo aggiornamento sembrano scarsamente interessate. Qualche rovescio benedetto riuscirebbe a raggiungere la Toscana, mentre le altre regioni resterebbero a guardare.

Saranno molto importanti i prossimi aggiornamenti per valutare se si è trattato solo di un breve sbandamento previsionale oppure (speriamo di no) di una nuova tendenza. Continuate quindi a seguirci!

