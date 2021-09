SPERANZE di PIOGGIA al centro-nord: appuntamento a metà della prossima settimana?

Un altro piccolo rinvio c'è stato questa mattina sulle mappe in merito alle piogge attese in Italia sulle regioni centro-settentrionali durante la settimana prossima.

Nulla di grave...anzi, questa mattina abbiamo una quasi completa collimazione tra le elaborazioni che sancisce la giornata di mercoledi 15 settembre come giorno della svolta dove potrebbe finalmente cadere acqua dal cielo su molte regioni assetate della nostra Penisola.

La distanza previsionale purtroppo è ancora elevata e questo espone l'evento a rischi di "defezioni fenomenologiche o ulteriori posticipazioni" che speriamo non avvengano.

Questa mattina sia il modello europeo che americano sono concordi nel vedere un mercoledi 15 settembre BAGNATO su molte regioni del centro-nord.

La prima mappa, da non prendere come oro colato , mostra le piogge attese in Italia secondo il modello europeo, nella giornata in parola:

Pioggia benedetta su Piemonte, Liguria, Toscana, in estensione anche alla Lombardia e al nord-est. Piogge anche tra la Sardegna, l'Umbria e il Lazio; più a sud nessun fenomeno.

Confortante anche l'analisi del modello americano inerente al medesimo giorno, mercoledi 15 settembre:

Notate come la mappa sia quasi sovrapponibile a quella precedente. Ciò mantiene inalterata la probabilità di successo di questo impianto rispetto a ieri, ovvero circa il 65% . La percentale rispetto a 24 ore fa non ha guadagnato punti, ma nemmeno persi. Continuate quindi a seguirci sperando che sia finalmente la volta buona per dare un po' di sollievo ad alcune regioni.

