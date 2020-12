Speciale MALTEMPO LIVE: la neve, la pioggia e lo Scirocco, cosa sta succedendo?

Nella botte piccola c'è il vino buono, per adattarla al meteo si potrebbe dire che spesso una depressione modesta porta maggiori risultati che una grande saccatura roboante che invece nasconde insidie.



Che tipo di insidie? La peggiore possibile per l'arco alpino e l'Appennino se non siamo in pieno inverno. Quella dello Scirocco o dell'Ostro, dei venti da sud per essere più chiari, miti anche se molto umidi.



Se al centro e al sud si prepara un fine settimana molto instabile, spesso perturbato, a livello termico il clima sarà molto più simile al primo autunno che a quello del primo inverno.



Al nord lo Scirocco è entrato in azione vigoroso e sadico in modo ancora più rapido del previsto, scalzando in un baleno la già poca aria fredda presente sul catino padano: dove è entrato, cioè nel Milanese, ha trasformato anche la pioggia mista a neve in pioggia nel volgere di breve, laddove invece ha stentato a sfondare, la neve è riuscita ancora a farsi notare, come sul Piemonte o nel Varesotto.



In ogni caso anche nelle vallate alpine centro-orientali, ancora in attesa dell'evento, non è che faccia di per sé molto freddo e la spinta dei venti da sud si mangerà anche quel poco che c'è, alzando e non di poco il limite delle nevicate già nella notte su sabato, specie sulle Prealpi.



Vediamo però nel dettaglio la situazione: cosa ha determinato questa invadenza dello Scirocco? Innanzitutto la presenza di una bobina depressionaria al suolo all'altezza del Golfo del Leone che ha rallentato tutto il sistema, richiamando tutta questa aria mite davanti al sistema frontale (qui sotto il riassunto grafico di tutto quello che ci siamo detti):





Secondo elemento chiaramente che risulterà determinante per la spartizione dei centimetri di neve in montagna la temperatura a 1500m con lo zero termico "mangiato" dalle correnti meridionali ora dopo ora, qui siamo al mezzogiorno di oggi:

E qui siamo alla notte su sabato: come si vede, l'arco alpino centro orientale verrà penalizzato da questa risalita dell'isoterma di zero gradi, anche se nelle vallate superiori, dove le mappe spesso risultano "cieche", potrebbe conservarsi il freddo sufficiente per vedere neve già a 900-1000m, specie in quelle strette, mentre sulle Prealpi il destino sembra votato alla pioggia. Solo ad ovest il limite della neve potrà mantenersi basso (400-500m) tra Biellese ed Ossola, ovest Piemonte, ma con fenomeni ormai in esaurimento.

Nella giornata di sabato il freddo, con il Libeccio in quota, riguadagnerà terreno sul nord-ovest, pur con precipitazioni ormai più modeste e in alcuni casi addirittura assenti, mentre sul nord-est sarà sempre presente aria decisamente mite che spingerà il limite della neve oltre i 1200-1300m, anche più su sulle Prealpi, tendenza che sembra confermarsi anche per domenica: