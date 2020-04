SPECIALE COVID-19: ultimissimi DATI e riflessioni

Ecco la curva dei contagi. Da notare l'andamento irregolare degli ultimi giorni. Probabilmente ha inciso sulla temporanea ripresa il fatto di essere riusciti ad effettuare più tamponi, poiché un po' meno pressati regionalmente dall'arrivo di ondate di malati:

Ecco i dati regionali aggiornati al 2 aprile con il totale contagiati e gli attualmente positivi. I dati sono ufficiali e sono stati pubblicati dal sito dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché ripresi dalla Protezione Civile:



Lombardia: 46.065 (Positivi: 25.876)

Emilia-Romagna: 15.333 (Positivi: 11.859)



Piemonte: 10.353 (Positivi: 8.799)

Veneto: 10.111 (Positivi: 8.578)



Toscana: 5.273 (Positivi: 4.789)

Marche: 4.098 (Positivi: 3.555)



Liguria: 3.782 (Positivi: 2.660)

Lazio: 3.433 (Positivi: 2.879)



Campania: 2.456 (Positivi: 2.140)

Puglia: 2.077 (Positivi: 1.864)



P.A. Trento: 2.003 (Positivi: 1.587)

Friuli Venezia Giulia: 1.799 (Positivi: 1.294)

Sicilia: 1.791 (Positivi: 1.606)

Abruzzo: 1.497 (Positivi: 1.251)



P.A. Bolzano: 1.479 (Positivi: 1.160)

Umbria: 1.128 (Positivi: 885)



Sardegna: 794 (Positivi: 718)

Calabria: 691 (Positivi: 627)



Valle d'Aosta: 668 (Positivi: 556)

Basilicata: 246 (Positivi: 233)

Molise: 165 (Positivi: 133)

Ed ecco i dati dei contagiati per provincia:

Milano (Lombardia): 10.004

Bergamo (Lombardia): 9.171



Brescia (Lombardia): 8.757

Torino (Piemonte): 4.991



Cremona (Lombardia): 3.974

Piacenza (Emilia-Romagna): 2.765



Reggio nell'Emilia (Emilia-Romagna): 2.665

Monza e della Brianza (Lombardia): 2.633



Padova (Veneto): 2.489

Modena (Emilia-Romagna): 2.416



Verona (Veneto): 2.405

Roma (Lazio): 2.393



Pavia (Lombardia): 2.285

Bologna (Emilia-Romagna): 2.225



Lodi (Lombardia): 2.189

Parma (Emilia-Romagna): 2.049

Trento (P.A. Trento): 2.003



Genova (Liguria): 1.914

Mantova (Lombardia): 1.782

Pesaro e Urbino (Marche): 1.756



Treviso (Veneto): 1.606

Lecco (Lombardia): 1.552

Bolzano (P.A. Bolzano): 1.479



Rimini (Emilia-Romagna): 1.456

Vicenza (Veneto): 1.434

L'andamento nazionale comprendente anche la curva dei deceduti:

NOTA: tutti aspettano il calo delle vittime. In fondo è il dato più inquietante, quello che turba di più, perché ogni giorno perdiamo centinaia di connazionali, che fino ai primi di febbraio avevano ben altre aspettative per il futuro, anche se magari avevano raggiunto gli 80 anni; volevano veder crescere i nipotini, condividere la gioia per un compleanno o emozionarsi per un evento sportivo.



Tutti si aspettano che le misure di contenimento abbiano a breve maggiore efficacia, perché di fronte a tanta gente che in qualche modo sta "tirando avanti", ce n'è almeno altrettanta che rischia o ha già perso, (o sa di aver già perso) o sta per perdere, il posto di lavoro e magari non ha dietro di sé un patrimonio tale da garantire nemmeno il mantenimento della prole. C'è un sud in fermento, e non solo il sud, inutile nascondersi dietro ad un dito. Il timore di un assalto ai supermercati è fondato. Dopo Pasqua qualcosa dovrà cambiare.



La scuola da casa va bene, il lavoro da casa altrettanto, ma chi da casa non può lavorare, non ha diritto alla cassa integrazione, non è in regola, smania e non vede la luce il fondo al tunnel. Sono giorni delicati, come nessuno dopo la guerra, per chi l'ha sperimentata, ha mai vissuto.



Il tempo soleggiato sarebbe stata una manna per il turismo, ma bar, alberghi e ristoranti sono chiusi e questi cieli azzurri suonano come un sadismo inopportuno.



Ora più che mai, per dirla con Lorenzo il Magnifico: "del doman non v'è certezza".