Spazio per un graduale rialzo termico ma con ancora tempo instabile

La circolazione di bassa pressione che interessa ormai da diversi giorni l'area centrale del Mediterraneo, continuerà a coinvolgere il nostro Paese almeno fino al prossimo martedì. Il flusso di aria fredda artica diretto al cuore di questa circolazione ciclonica andrà tuttavia attenuandosi gradualmente, e questo favorirà oltre ad un rialzo termico, anche un parziale miglioramento delle condizioni meteo dalla prossima settimana. Lunedì e martedì il tempo resterà influenzato ancora dalla vecchia circolazione artica, con nubi specie al centro ed al sud, dove l'instabilità di tipo convettivo sarà frequente nel pomeriggio sui rilievi. A partire da mercoledì 21 aprile, di pari passo con una ripresa più decisa delle temperature, ci aspettiamo un rinforzo dei venti occidentali che saranno accompagnati ancora da nuvolosità sparsa, con qualche piovasco non escluso specialmente venerdì 23 sulle regioni del centro-sud.

Analisi dell'intensità e della direzione del vento alla quota di circa 5500 metri calcolata dal modello americano per il prossimo giovedì 22 aprile, in cui possiamo osservare la predominanza di una circolazione ormai di tipo occidentale:





In questa carta vi mostriamo invece la probabilità di pioggia (%) calcolata dal modello americano per venerdì 23 aprile, con un maggior rischio di avere tempo "bagnato" al centro ed al sud: