Sole su tutta Italia, aumentano caldo e afa prima dei temporali

L'immagine satellitare delle 09.40 parla da sola: il Sole splende praticamente sull'intero territorio nazionale senza eccezioni. Tutto questo è merito dell'anticiclone che proprio in queste ore sta raggiungendo i suoi massimi sul Mediterraneo centrale, a cui seguirà un fisiologico e graduale indebolimento nella seconda parte della settimana.

Quest'oggi aumenteranno anche le temperature considerando che il flusso caldo proveniente da sud-ovest non si spezzerà facilmente, anche nei prossimi giorni! Insomma ci aspetta un costante e lento aumento sia delle temperature che dell'afa tra oggi e il fine settimana, soprattutto sulle regioni del centro-sud.

Quindi anche con l'arrivo, ormai molto probabile, dei temporali al nord tra giovedì e venerdì ci troveremo sempre in condizioni di clima caldo e afoso.

Previsioni per oggi 12 agosto 2020

Giornata stabile ovunque, soprattutto su coste e pianure. Possibilità di isolati temporali di calore pomeridiani su Alpi e Appennino centro-settentrionale, ma senza particolari conseguenze.

Temperature massime fino a 36-37°C in pianura Padana, Toscana, Lazio, Campania, Sardegna, foggiano e zone interne della Sicilia. Caldo anche sulle coste adriatiche. Aumenta l'afa per via dell'aumento dell'umidità e dell'assenza di vento!