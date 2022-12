Sole e stabilitÃ  NON PER TUTTI: piogge su alcune regioni fino a fine anno

Mentre il Sole splende su più di mezza Italia, un po' di piogge provano a farsi largo sulle regioni del nord seppur con una fatica inaudita. L'anticiclone africano, infatti, continua a sovrastare l'Italia e nei paraggi non sono presenti perturbazioni in grado di scaraventarlo via in breve tempo.

In questi minuti piove, a sprazzi moderatamente, su Liguria orientale, Emilia e basso Veneto, proprio quelle regioni che vi avevamo menzionato nei giorni scorsi, tra le più in corsa per ricevere queste deboli precipitazioni.

L'instabilità diverrà un po' più estesa nelle prossime ore 48 ore: ancora piogge sono attese sulla Liguria orientale, in Emilia e Veneto, mentre i fenomeni si estenderanno anche a medio-alta Toscana e Friuli Venezia Giulia. Piogge sparse anche in Lombardia tra 30 e 31 dicembre, oltre che su Lazio e, molto marginalmente anche in Campania.

Gli accumuli più interessanti li ritroviamo nella simulazione modellistica di ECMWF, che propone picchi di 50-70 mm tra Liguria orientale e alta Toscana.

Anche il nostro modello propone piogge più cospicue su questi settori, mentre altrove troviamo piogge davvero irrisorie.

Dopo questo rapidissimo passaggio instabile toccherà ancora una volta all'anticiclone africano, atteso in nettissimo rinforzo su tutto lo Stivale. Insomma ci aspetta un Capodanno tutt'altro che invernale!