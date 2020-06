Sole e caldo alla conquista dell'Italia, aumentano le temperature

È appena cominciato un week-end da piena estate per la nostra penisola, probabilmente il primo totalmente stabile in questo mese di giugno. Tutto merito dell'anticiclone africano in graduale espansione verso il Mediterraneo, il quale riesce ad erigere un muro ad ovest dell'Italia in grado di bloccare ogni sorta di perturbazione atlantica.

Previsioni per oggi 27 giugno 2020

Stabile su tutta la penisola: qualche locale nota instabile potrebbe giungere sui rilievi alpini, soprattutto nel pomeriggio-sera su quelli più occidentali e specie sul Piemonte e sull'Appennino centrale. Temperature in aumento su tutto il centro-sud, con picchi fino a 35°C nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e Puglia. Caldo e afa al nord a causa dell'aumento dell'umidità.