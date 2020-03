Sognare una vacanza alle LOFOTEN! Per godersi sole, mare, neve e spiagge in un colpo...

Se ci vai non torneresti più a casa, specie se le visiti d'estate e il tempo ti sorride, regalandoti giornate interminabili che ti consentono di goderti le spiagge bianche come se fossimo ai Caraibi, il mare blu, che contrasta magari con una nevicata improvvisa, che ha spruzzato i monti circostanti di bianco, e poi le case dei pescatori, il rosso acceso delle rorbu, dove si può trascorrere la propria vacanza direttamente sull'acqua.



E le strade panoramiche che ad ogni curva regalano un'emozione. Non vi basteranno schede di memoria grandi quanto elefanti per la vostra fotocamera. Non smettereste praticamente mai di scattare. Le Lofoten sono già il paradiso terrestre, non c'è bisogno di morire per sperare di vedere ciò che il Padreeterno ha già plasmato sulla Terra.



E' un paradiso per pochi: 24.000 abitanti, ma spesso non si incontra nessuno per giorni se si esce dalle strade battute.



Su tutto domina il monte Higravstinden, di 1.161m. Tunnel pazzeschi e ponti stradali ti collegano con tutte le principali isole dell'arcipelago, in luglio ed agosto la temperatura può salire anche oltre i 22°C, e se siete davvero fortunati anche a 25°C. La massima mai registrata è stata di 26,3°C.



E poi qui si può godere dello spettacolo del sole di mezzanotte e naturalmente in inverno di quello altrettanto emozionante delle aurore boreali. E se avete voglia di rituffarvi in città, andate a Svolvaer, non ve ne pentirete..

Se non vi piace il merluzzo, che qui va per la maggiore, c'è comunque la possibilità di mangiare alla mediterranea.



Insomma, quando finirà questa emergenza, le Lofoten vi aspettano a braccia aperte per vivere un momento di elevazione spirituale nel nord della Norvegia, sono il posto giusto.