Sicilia, nubifragio su Termini Imerese, disagi e allagamenti nel palermitano

Giornata di forte maltempo ieri in Sicilia, ancora alle prese col ciclone arrivato nel Mediterraneo la scorsa settimana. La depressione sta dirottando sulla Sicilia nubi cariche di piogge quasi senza sosta.



Coinvolte soprattutto le coste orientali ioniche, tra catanese e siracusano, e il palermitano: dall'inizio della giornata sono precipitati diffusamente oltre 30-40 mm di pioggia, con picchi anche superiori ai 100 mm.



È il caso di Termini Imerese, centro abitato del palermitano, dove sono stati appena toccati i 140 mm di pioggia da inizio giornata. Situazione critica in città, dove gli allagamenti hanno paralizzato il traffico.

Disagi anche a Palermo dove sono caduti oltre 60 mm di pioggia: chiuse le due corsie laterali della circonvallazione all'altezza di via Lazio con deviazioni sul posto.



Oggi ancora possibilità di rovesci sparsi sulla Sicilia, specie sulla costa tirrenica settentrionale e quella ionica orientale. Più asciutto sulle zone più interne e le coste del Canale di Sicilia. Giovedì il miglioramento sarà netto su tutta l'isola, seppur momentaneo.