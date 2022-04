SICCITA: resta MOLTO CRITICA la situazione su alcune aree della Penisola, vediamo quali

"La' dove c'era l'acqua ora c'è...una distesa di terra secca e crepata". La primavera meteorologica è iniziata da quasi un mese e mezzo, ma la pioggia seguita a farsi desiderare sulla nostra Penisola.

Nelle ultime settimane qualcosa si è visto specie al centro e al sud, mentre al nord tutti i peggioramenti si sono presentati come fugaci comparse, subito seguiti dall'alta pressione, dal sole e dal Favonio.

Così non può andare avanti, anche in vista dell'estate che tra qualche settimana sicuramente inizierà a mandare i primi messaggi. Serve la pioggia, ma non rovesci sporadici e locali, bensì perturbazioni atlantiche organizzate con interessamento di vaste porzioni di territorio nazionale.

Siamo a metà aprile, ovvero un periodo statisticamente piovoso, e l'Italia si presenta così. Vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo.

La situazione idrica è a dir poco tragica sul nord-ovest, specie in Piemonte. Il Po è ai minimi storici; molti laghi si sono prosciugati e nel Vercellese le risaie non riescono ad essere riempite adeguatamente d'acqua. Alcuni paesi del Cuneese e del Torinese sono già alle prese con le autobotti, senza parlare degli incendi che negli ultimi giorni hanno messo sotto torchio soprattutto il Canavese e il Biellese, alcuni di essi sono ancora attivi.

Osservando attentamente la mappa, notiamo come tutto il nord Italia sia alle prese con una situazione davvero infelice sotto il profilo idrico. Se non dovesse piovere nemmeno nella terza decade di aprile o a maggio, ci riserviamo di dire ciò che potrebbe succedere questa estate.

Se il nord Italia piange, il resto d'Italia non ride o ride poco. Ad eccezione della Sardegna centro-meridionale, della Campania, la Calabria Tirrenica e il nord-ovest della Sicilia che presentano una situazione idrica abbastanza buona, il resto del centro-sud risulta alle prese con una siccità moderata, con punte di siccità grave o eccezionale lungo la costa abruzzese, sulla Calabria Ionica e il nord ovest della Sardegna.

Secondo i modelli, la pioggia potrebbe arrivare al nord dopo il giorno 20 aprile; si spera che questa volta sia davvero così e che non vi siano ulteriori rinvii.

