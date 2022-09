Si risveglia l'Atlantico, torna lo SCIROCCO più caldo dal week-end

Tra appena due giorni arriverà l'atteso equinozio d'autunno che sancirà ufficialmente l'inizio dell'autunno astronomico. Come già accennato in questo articolo ci imbatteremo in una settimana via via sempre più autunnale: dapprima le temperature subiranno una netta flessione a metà settimana (per l'intrusione di aria fresca dai Balcani) dopodiché torneranno le piogge atlantiche ormai con alta probabilità su gran parte del nord e del centro.

Con il ritorno delle perturbazioni atlantiche, chiaro segno dell'avvento dell'autunno, tornerà anche il vento di scirocco su mezza Italia. Le correnti meridionali, attivate dalle incursioni più fresche sul Mediterraneo occidentale e la penisola iberica, porteranno ad un inevitabile aumento delle temperature soprattutto al sud Italia.

È necessario chiarire che non arriveranno ondate di caldo in condizioni di stabilità, bensì avremo un aumento termico in condizioni più instabili, ovvero con venti sostenuti di scirocco e libeccio, oltre che con la presenza di parecchie nubi e pulviscolo desertico.

L'aumento delle temperature è atteso da domenica 25 sulle regioni del sud e potrebbe persistere almeno fino al 28-29 settembre grazie alla persistenza dei venti meridionali.

Proprio questi venti saranno responsabili del forte maltempo previsto, al momento, su nord e centro Italia.

Ma quanto effettivamente aumenteranno le temperature? Considerando che ormai ci troviamo nell'ultima decade di settembre e considerando la presenza di frequente nuvolosità è probabile che le temperature non aumentino in modo eccessivo.

Indicativamente potremo registrare massime, a partire da domenica, comprese tra i 24 e 28°C, con qualche picco isolato di 30-31°C su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Insomma torneremo a percepire un pizzico di caldo, ma ovviamente non paragonabile a quanto accaduto nelle precedenti ondate di caldo.

Queste le temperature massime previste lunedì 26 settembre: