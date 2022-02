Si prevedono PIOGGE ABBONDANTI nei prossimi 10 giorni in Italia?

Negli ultimi giorni abbiamo spesso parlato di ALTA PRESSIONE, ma con DISTURBI. Ciò significa che la struttura stabilizzante non sarà inossidabile, ma riuscirà comunque a tenere lontane le perturbazioni dall'Italia, che ci interesseranno al massimo con la loro coda meno attiva.

In altre parole, il mese di febbraio potrebbe terminare senza piogge abbondanti sull'Italia, anche se un po' di pioggia di tanto in tanto potrebbe cadere, in occasione di questi disturbi.

La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano. Vi ricordiamo che le stime in millimetri sono puramente indicative e non devono essere prese come oro colato.

Partendo dal nord, notiamo purtroppo il buco secco sempre presente sul Piemonte, specie sulla parte occidentale, dove la pioggia non scende dal cielo da oltre due mesi. Non male invece la pluviometria al nord-est e sulla Toscana con circa 20-25mm di accumulo previsti...non molti, ma comunque sempre utili.

Sul restante centro troviamo 10mm sulla Sardegna e 15mm previsti in Abruzzo. Clima secco invece sul Lazio dove le piogge saranno insignificanti.

Al sud clima secco solo nel sud della Sicilia. Altrove un po' di pioggia si farà vedere, con circa 15-20mm di accumulo.

