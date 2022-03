Si intravede l'assaggio di primavera: aria mite africana la prossima settimana?

Le due settimane pienamente invernali che l'Italia ha vissuto tra la fine di febbraio e questa prima decade di marzo potrebbero lasciar spazio a condizioni meteorologiche più stabili e soprattutto più miti in linea col decadimento della stagione fredda. Questa settimana si concluderà certamente col freddo da nord a sud ed anche con una nuova perturbazione che potrebbe regalare altre precipitazioni ( principalmente al centro e al sud ma occasionalmente anche al nord). Da lunedì prossimo, invece, potrebbero esserci fondamentali cambiamenti nello scacchiere barico europeo.



Una depressione atlantica potrebbe isolarsi tra la penisola iberica ed il Marocco, innescando sul suo bordo orientale (in direzione dell'Italia) importanti masse d'aria più miti sub-tropicali. Dunque un promontorio anticiclonico africano potrebbe invadere il Mediterraneo centrale favorendo un netto aumento delle temperature grazie ai più gradevoli venti meridionali.

Nella prima metà della prossima settimana le temperature torneranno a salire soprattutto al centro e al sud, tanto che le colonnine di mercurio si riporteranno in linea con le medie stagionali o addirittura al di sopra (dopo un lunghissimo sotto media ancora in atto). La linea di tendenza è confermata dai principali modelli matematici.

Eloquenti le temperature massime previste per martedì 15: