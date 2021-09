Si apre un fine settimana con molti TEMPORALI, vediamo dove

Sulle regioni meridionali, come previsto, è iniziato il festival del temporali. Potenti nuclei di matrice marittima stanno interessando da questa notte la Sicilia e la Calabria. Sul resto d'Italia le prime ore del sabato si presentano abbastanza tranquille, ma non sarà così nel pomeriggio.

La prima mappa mostra la sommatoria dei fenomeni attesi in Italia fino alle ore 20 di questa sera, sabato 4 settembre:

Temporali anche intensi su Sicilia, Calabria, in trasferimento verso la Campania e la Lucania nell'arco della giornata. Compariranno temporali anche al centro durante il pomeriggio, specie su Sardegna orientale, bassa Toscana, Lazio, zone interne di Marche e Abruzzo.

Al nord tempo più stabile se si eccettua qualche tempporale o rovescio in prossimità delle Alpi, ma in attenuazione in serata.

Questo invece è il quadro meteorologico previsto per la giornata di domenica 5 settembre:

Ancora rischio di temporali al sud, specie su Calabria, Lucania e Salento. Qualche piovasco ancora in Sicilia. Sul resto d'Italia bel tempo a parte sporadici rovesci sulle Alpi nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

