Si accende l'anticiclone africano, gran caldo e AFA in settimana

Ormai ci siamo: l'anticiclone africano è pronto a rivelare quel lato dell'estate sino ad ora mancato, ovvero quello davvero caldo e a tratti insopportabile che ormai da diversi anni è sempre più presente alle nostre latitudini.

Già oggi abbiamo riscontrato i primi importanti segni di cambiamento del tempo: le ultime deboli raffiche di maestrale al sud sono cessate e le temperature hanno subito una prima impennata verso l'alto soprattutto al nord e sul lato tirrenico.

Nel prosieguo di settimana il caldo aumenterà in modo costante ed importante, assieme ad umidità ed afa.

L'anticiclone africano si posizionerà interamente sul Mediterraneo non lasciando quasi il benchè minimo spiraglio alle correnti fresche atlantiche. Solo i settori alpini e prealpini potranno subire gli effetti di refoli freschi da ovest, in grado di generare violenti temporali e grandinate.

Gran caldo e afa in arrivo!

Si prospetta un lungo periodo stabile, caldo e afoso per tutta Italia. Per almeno 7-9 giorni l'anticiclone stazionerà sulle nostre teste producendo due effetti importanti: sia l'assenza di ricambi d'aria e sia il costante aumento dell'umidità a causa dell'evaporazione dei mari. Questo comporterà un aumento del tasso d'umidità sulle coste e le pianure, che in assenza di vento rendono il caldo davvero afoso e a tratti insopportabile.

Le temperature sono destinate a salire nettamente su tutta la penisola: in particolare da mercoledì 29 ci aspettiamo temperature fino a 36°C in pianura Padana e fino a 38-40°C nelle zone interne del centro-sud. Saranno soprattutto foggiano, catanese, nisseno, cagliaritano, nuorese, beneventano, Lazio, Umbria e Toscana ad avvertire in maniera particolare le alte temperature, Gran caldo afoso anche sulle coste e tutta la Pianura Padana.

Caldo anche di notte!

Inutile nasconderlo, ci aspettano notti molto calde e afose con quasi totale assenza di vento. Le temperature difficilmente scenderanno sotto i 23-25°C e addirittura, in prossimità di grandi città come Torino, Milano, Bologna, Roma e Bari, potrebbero non scendere sotto i 26-28°C.

Tutto questo con certezza almeno fino a domenica 2 agosto, dopodichè il caldo potrebbe leggermente attenuarsi al nord (stante l'arrivo probabile di forti temporali) e purtroppo continuare ad avvolgere in maniera insistente tutto il centro-sud.