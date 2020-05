Sfuriata di temporali ad inizio settimana, improvviso calo delle temperature

Assodato ormai che sarà un fine settimana dal sapore praticamente estivo su gran parte della nostra penisola, condito anche dai primi trenta gradi su diverse locali del centro-sud, la prossima settimana rischia seriamente di aprirsi con un'improvvisa sfuriata instabile.

Tutti i modelli matematici sono concordi sull'improvviso indebolimento dell'anticiclone sub-tropicale nella giornata di lunedì a causa di una perturbazione atlantica intensa che irromperà nel Mediterraneo con un notevole carico di nubi e piogge. I primi segni del peggioramento si manifesteranno già domenica 10 maggio, quando avremo un aumento sostanzioso delle nubi sulle regioni del centro-nord e i primi temporali potranno svilupparsi sulle zone montuose.

Lunedì maltempo e crollo delle temperature

La massa d'aria più fresca e instabile proveniente da Spagna e Francia irromperà sull'Italia nella giornata di lunedì 11: il tempo peggiorerà nettamente e rapidamente su tutto il nord dove pioverà diffusamente e potranno svilupparsi temporali anche intensi.

Le regioni più a rischio saranno Piemonte, Lombardia ed Emilia: qui i temporali potranno rivelarsi forti e accompagnati da grandinate e colpi di vento.

Piogge e temporali anche in Sardegna, mentre su Toscana, Umbria e Marche peggiorerà dal pomeriggio in maniera più lieve. Nubi in aumento anche su Lazio, Abruzzo e Campania ma con fenomeni ancora molto blandi e isolati.

Solo le regioni del sud resteranno ai margini del peggioramento e i cieli, nella giornata di lunedì, si manterranno poco nuvolosi.

Le temperature crolleranno nettamente al nord: su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta la colonnina di mercurio perderà quasi 10°C e a fatica supererà i 14-15°C nei valori massimi (esclusivamente nella giornata di lunedì). Temperature in calo fino a 18-21°C anche sul resto del nord.

Sul centro-sud l'alito caldo africano continuerà a farsi sentire portando temperature tra i 22 e 27°C.

Martedì avremo ancora residua instabilità sul centro-nord, ma con tendenza ad un rapido miglioramento del tempo ed un aumento graduale delle temperature.