Sfiorati dal freddo, ci attendono diversi giorni di tempo perturbato

Una circolazione depressionaria conquisterà lo stivale italiano nel fine settimana, portando una nuova ondata di maltempo. Sulle regioni del centro del Sud questa nuova perturbazione verrà anticipata da un impennata della temperatura che Si verificherà in conseguenza del richiamo prefrontale innescato dal fatto che la depressione che attualmente si sta organizzando sull'Europa occidentale, indugerà qualche giorno in più prima di raggiungere il nostro territorio. Ad esserne coinvolte saranno per prime le regioni di nord-ovest a partire dal pomeriggio di sabato, con una rapida evoluzione del sistema perturbato vaso delle regioni del centro nella giornata di domenica. Sala serata di domenica e la mattinata di lunedì 8 febbraio ne saranno coinvolte anche le regioni meridionali. L'arrivo di questo corpo nuvoloso porterà un ribasso della temperatura che entro lunedì coinvolgerà tutto il Paese.

Da questa carta di previsione del modello americano riferita a domenica 7 febbraio, possiamo osservare elevate probabilità di avere una situazione depressionaria con valori barici sotto la soglia dei 1000hPa. Si evidenzia inoltre un vistoso canale depressionario percorso da venti instabili oceanici:

Nella giornata di domenica le precipitazioni saranno molto probabili sull'Italia centrale e settentrionale:

LUNGO TERMINE. La media degli scenari previsionali mette in luce lo sviluppo di una circolazione di tipo occidentale, con il passaggio di perturbazioni inserite in un contesto di variabilità oceanica. In linea generale il clima continuerebbe ad essere poco freddo anche se una parziale eccezione potrebbe essere costituita dal giorno San Valentino (domenica 14) quando potrebbe trovare spazio un flusso di correnti un po' più fredde dai quadranti orientali, con interessamento limitato alle regioni del nord.



Comunque la mappa di previsione del modello americano per sabato 13 febbraio, mostra sull'Europa la prevalenza di una circolazione di tipo occidentale, associata al passaggio di perturbazioni in un contesto poco freddo: