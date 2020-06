Settimana ESTIVA sull'Italia: quali saranno le giornate più CALDE?

Il Mediterraneo si appresta ad essere interessato dal primo anticiclone estivo della stagione 2020; già in queste ore l'alta pressione fa sentire la sua presenza con un rialzo delle temperature accompagnato da condizioni atmosferiche assolate soprattutto al centro ed al nord. Le regioni del sud risultano ancora marginalmente interessate da una circolazione d'aria relativamente più fresca che tra lunedì e martedì rinnoverà le condizioni adatte allo sviluppo di qualche temporale sui rilievi. Il rinforzo dell'alta pressione in previsione per l'Europa nella prima parte della settimana, porterà le prime condizioni di caldo inizialmente moderato.

Tra lunedì e mercoledì l'aumento delle temperature sarà più sensibile al nord, sulla Valpadana e nelle valli interne del centro, nei valori massimi la colonnina di mercurio potrà facilmente raggiungere i +30°C. Ecco una stima delle temperature previste dell'Italia martedì 23 giugno:

Dalla seconda metà della prossima settimana, una nuova circolazione di bassa pressione dall'oceano Atlantico si spingerà verso l'Europa occidentale ma almeno in un primo momento senza riuscire a coinvolgere il nostro Paese che potrebbe ricadere sotto l'influenza di una circolazione di venti meridionali. L'anticiclone cambierebbe quindi le sue caratteristiche, ricevendo un contributo d'aria calda africana , con un rialzo delle temperature fino a valori intensi di caldo che in questo caso potrebbero farsi sentire soprattutto al sud .