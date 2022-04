Settimana di PASQUA da tarda primavera, alcune regioni nel mirino del MALTEMPO!

La rapida sferzata fredda e instabile in transito sul nordest e nelle prossime ore anche al centro e al sud sarà estremamente breve. Il calo termico sarà una toccata e fuga che per alcune regioni sarà quasi impercebile, come ad esempio al nordovest.

Da domani al nord e da lunedì sul resto d'Italia le temperature torneranno a salire rapidamente fino a riportarsi su valori tipici del mese di aprile e poi addirittura oltre. Nel corso della prossima settimana, infatti, l'arrivo di aria molto più mite dal nord Africa farà impennare le temperature da nord a sud tanto che molte località potranno sfiorare agevolmente i 24-26°C.

L'arrivo di quest'aria molto mite è dovuta all'approfondimento di una depressione nel Mediterraneo occidentale, ad inizio prossima settimana. Questa depressione, che andrà a piazzarsi tra Spagna, Baleari e coste africane, richiamerà aria mite e pulviscolo sahariano sull'Italia, le quali potranno persistere per quasi tutta la settimana.

Ma non è tutto: se tra lunedì e mercoledì avremo totale assenza di fenomeni e bel tempo, nella seconda parte della settimana la pressione potrebbe pian piano scendere a causa dell'avvicinamento di questa depressione a spasso nel Mediterraneo. Questo significa che alcune regioni potrebbero ritrovarsi sotto nubi e piogge: ci riferiamo principalmente a Sardegna, Sicilia e Calabria, ovvero le più vicine alla perturbazione.

Dunque da giovedì sarà più probabile assistere a nubi, piogge e qualche temporale sulle isole maggiori e all'estremo sud.

Tra sabato 16 e la domenica di Pasqua anche il nord potrebbe osservare un graduale peggioramento del tempo. L'ulteriore indebolimento dell'anticiclone potrebbe favorire l'ingresso di aria più instabile dal centro Europa, che andrebbe a determinare locali acquazzoni e temporali. Tuttavia siamo già troppo in là ed ogni previsione va presa con le pinze.

Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti per capire se arriverà finalmente il momento di un po' di pioggia sulle assetate regioni settentrionali.