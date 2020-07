Settimana di GRANDE CALDO in Italia; probabili CAMBIAMENTI al NORD dai primi di agosto

Servita su un piatto d'argento l'ondata di caldo più intensa dell'intera stagione estiva, nel corso della prossima settimana una vera e propria cintura anticiclonica terrà sotto scacco il nostro Paese, un anticiclone dalle caratteristiche miste, in parte azzorriano, in parte africano. La componente africana si farà vedere in maniera particolarmente evidente alle quote superiori, dove vengono stimate temperature superiori alla soglia dei +20°C alla quota di circa 1500 metri su gran parte del Paese. Gli estremi termici più elevati sono previsti nella seconda metà della settimana al centro ed al sud, con temperature al suolo che potrebbero raggiungere i +40°C. Il record assoluto di caldo spetterà alla Sardegna nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 luglio. Stima delle temperature massime previste dal modello americano per giovedì prossimo:

La struttura anticiclonica promette di influenzare le vicende atmosferiche del nostro Paese almeno per 5-7 giorni, molto probabilmente fino ai primi giorni di agosto. Nel periodo successivo, soprattutto da parte del modello europeo, sembrano affacciarsi i segnali di un cambiamento del tempo. Le correnti atlantiche scenderebbero di latitudine, porterebbero condizioni più instabili, con un maggiore rischio di temporali ad iniziare dal nord. Di pari passo anche le temperature sarebbero destinate a perdere qualche grado proprio ad iniziare proprio dalle regioni settentrionali. Analisi in quota calcolata dal modello europeo riferita a martedì 4 agosto:

Tirando le somme, nei prossimi giorni ci prepariamo ad affrontare l'onata di caldo più intensa dell'estate, non tanto come temperature in sè ma quanto per la superficie di territorio interessata, dato che nessuna regione potrà dirsi esclusa. Le giornate più calde nel periodo compreso tra mercoledì 29 e venerdì 31, poi forse un cambiamento del tempo nella prima settimana di agosto ad iniziare dal nord.