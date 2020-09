Settembre si traveste di estate, sole e caldo almeno fino a martedì

Nei prossimi giorni sperimenteremo Un nuovo rinforzo dell'alta pressione accompagnato da temperature votate ad un sensibile rialzo. Il nuovo anticiclone prenderà origine da una risalita d'aria calda conseguente allo sprofondamento di una saccatura sull'oceano Atlantico, tale saccatura provocherà una risalita di aria calda direttamente dalle latitudini nord africane, da un lato questo provocherà un ulteriore rialzo dei geopotenziali e delle temperature in quota, di pari passo favorendo una stabilizzazione del tempo con la risoluzione degli episodi instabili che si stanno verificando in queste ore. Oltre a questo rimane da segnalare nuovamente lo sfondamento del muro di 30°C sulle località pianeggianti interne. Nel complesso le giornate più stabili saranno quelle di lunedì 14 e martedì 15 settembre, mentre nel periodo successivo potrebbe verificarsi un lento declino del campo barico. Ecco l'analisi in quota calcolata dal modello europeo per il prossimo martedì:

Lo sviluppo relativa alla seconda metà della prossima settimana rimane ancora incerto, infatti se da un lato troveremo lo sviluppo di una nuova circolazione di aria instabile sull'Europa occidentale, dall'altro dovremo confrontarci con la presenza ancora ostinata dell'alta pressione. Inoltre rimane ancora poco chiaro quelli che saranno gli effettivi i movimenti delle figure bariche sull'oceano Atlantico, complesse manovre la cui interazione deciderà le sorti del tempo atmosferico sull'Italia a cavallo tra la seconda e la terza decade di settembre. Analisi in quota del modello europeo riferita a sabato 19 settembre: