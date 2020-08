Settembre esordisce con tempo più tranquillo

Il modello europeo conferma nei prossimi giorni un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sul nostro Paese, infatti la circolazione di bassa pressione che ci ha interessato in questi giorni andrà ad attenuarsi, spostandosi nel contempo verso l'Europa orientale e di conseguenza liberando lo stivale italiano dalla nuvolosità più intensa. Qualche ultimo disturbo d'instabilità si farà sentire anora martedì e mercoledì segnatamente nelle zone interne del centro e del nord. Su ampia scala europea, troviamo ancora una circolazione piuttosto attiva dei venti occidentali che riporterà ben presto un nuovo anticiclone sul Mediterraneo.



Quali caratteristiche avrà il nuovo anticiclone?

Le correnti occidentali continueranno ad essere piuttosto tese ma il Vortice Polare, sebbene ancora in uno stato embrionale, tenterà il primo ricompattamento della stagione. Ne potrebbe conseguire un rialzo quantomento temporaneo delle fasce subtropicali, con una nuova fase anticiclonica che prenderà vita dalla seconda metà della settimana, riportando il classico tempo dell'estate settembrina, con la temperatura ancora su valori estivi ma senza il grande caldo canicolare tipico dei mesi di luglio e agosto. Analisi in quota del modello europeo riferita a venerdì 4 settembre:

Al momento non si scorgono nuove fasi perturbate organizzate come quella che abbiamo sperimentato negli ultimi giorni. L'anticiclone delle Azzorre tenderà Infatti a risalire di latitudine sull'oceano Atlantico, obbligando le correnti di alta quota a provenire dai quadranti nord-occidentali, senza grosse perturbazioni in vista almeno fino al termine della prima decade settembrina.