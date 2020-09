Servita su un piatto d'argento, la piccola estate settembrina

Il periodo a cavallo tra il termine di agosto e l'esordio di settembre, ha portato sull'Europa un periodo di spiccata dinamicità atmosferica, come non la si vedeva più da parecchio tempo, a farne le spese sono state diverse regioni italiane, anche se gli effetti più eclatanti si sono fatti vedere soprattutto al nord, dove sono stati diversi gli episodi di tempo perturbato. Adesso però le cose stanno cambiando nuovamente, il rinforzo delle prime vorticità legate al ricompattamento del Vortice Polare, porta come conseguenza un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali, almeno per i prossimi 7-10 giorni, l'influenza anticiclonica per i paesi affacciati al Mediterraneo, tornerà a farsi sentire in maniera più decisa.



La seconda decade di settembre verrà quindi influenzata da una circolazione di tipo anticiclonico, con tempo soleggiato ed in prospettiva ancora piuttosto caldo per una grossa fetta del territorio nazionale. Tuttavia non tutte le regioni verranno interessate in egual misura dall'alta pressione ma ci saranno alcuni settori che sperimenteranno qualche annuvolamento in più. Al centro ed al sud, troveremo ancora l'azione marginale portata da una blanda circolazione di bassa pressione, con nuvolosità che domani è prevista interessare soprattutto l'angolo nord-occidentale e la Sardegna, dove ci aspettiamo anche dei temporali. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per domani pomeriggio:

Tra venerdì, sabato e domenica, qualche disturbo sopraggiungerà anche al sud, soprattutto su Sicilia, Calabria e Campania.