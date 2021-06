Serata calda e afosa, ma domani farà ancor più caldo

Il caldo africano è arrivato a destinazione e sta avvolgendo con forza gran parte della penisola, in particolare il centro-sud. Le temperature massime, quest'oggi, si sono rivelate particolarmente alte, con molti picchi superiori ai 40°C su Puglia, Calabria e Sicilia.

Dopo un pomeriggio rovente, anche la sera si sta rivelando molto calda e particolarmente afosa, soprattutto lungo le coste del Meridione.

Alle 21.30 le temperature sono ancora molto alte rispetto alle medie tipiche del mese di giugno: pensate che Tropea, in Calabria, registra una temperatura di circa 35°C. Anche Bari non scherza, con ben 32°C e afa importante.

L'umidità sta gradualmente aumentando ovunque, ma precisiamo che la sua influenza diventerà via via più importante nel prosieguo di settimana, a causa della costante evaporazione dei mari in un contesto molto stabile e privo di ricambi d'aria.

Questo significa che il caldo diverrà sempre più afoso col passare dei giorni, proprio a causa del continuo aumento dell'umidità nell'aria, soprattutto su coste e pianure.

Domani farà molto caldo su tutto il centro-sud, con temperature analoghe a quelle odierne ma con un maggior carico di umidità. Pertanto avremo una giornata molto calda e soprattutto afosa, specie nelle ore serali.

Come detto in precedenza, il caldo intenso coinvolgerà principalmente il centro-sud. Farà caldo anche al nord, sia chiaro, ma in misura nettamente minore. Sul nord-ovest, addirittura, avremo temperature ancor più basse del nord-est, tanto da risultare quasi ovunque inferiori ai 30°C.



I cieli saranno più sereni rispetto ad oggi su tutto il centro-sud: le vaste nubi di polvere sahariana tenderanno gradualmente a dileguarsi e a lasciar passare molti più raggi solari, i quali si faranno sentire con forza nelle grandi città, pronti a causare un ulteriore aumento delle temperature ed anche un aumento delle concentrazioni di gas inquinanti (ozono).

Qualche temporale serale sarà possibile su Piemonte, Valle d'Aosta, alta Lombardia, Trentino Alto Adige e alto Veneto.