Sempre CALDO e SOLE? Ecco dove potrebbero esserci TEMPORALI nel week-end

Nell'immensità dei cieli sereni che ormai sono di casa nel Mediterraneo potremmo improvvisamente osservare la formazione di qualche temporale anche piuttosto intenso. Ci riferiamo, in particolare, ai giorni di sabato e domenica.

Proprio nel week-end potrebbe realizzarsi l'ingresso di aria più "fresca" e instabile in modo davvero marginale sulle regioni nord-orientali. Trattasi di un flusso d'aria molto ristretto che dalla Svizzera e dall'Austria potrebbe sorvolare Trentino alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

La giornata più instabile sarà quella di sabato, quando potrebbero svilupparsi temporali localmente intensi sulle Alpi orientali in estensione verso le pianure. Isolati fenomeni anche sulle Alpi occidentali. Parliamo pur sempre di fenomeni isolati seppur intensi, pertanto è molto probabile la presenza di accumuli di pioggia molto discordanti.

Qualche temporale potrebbe arrivare anche domenica ma principalmente in montagna sia al nordest che sull'Appennino centrale. Per il resto ben poco da dire: il tempo sarà stabile ed il caldo diffuso su tutta la penisola, in attesa dell'apice del caldo africano previsto la prossima settimana.