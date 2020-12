Selva di Grigno, la località alpina dove non batte il Sole

Le immagini che vi mostriamo arrivano dalla piccola località di Selva di Grigno, frazione di Grigno situata in Valsugana, a ridosso del confine fra Trentino e Veneto. Selva nasce a circa 263 metri sul livello del mare, ma nonostante la bassa altitudine si rivela nettamente più fredda, anzi gelida, rispetto a tantissime altre località italiane.

Il motivo è semplice: su Selva di Grigno c'è un periodo dell'anno, lungo almeno 100 giorni, in cui non batte il Sole. La particolare posizione geografica che la vede letteralmente circondata a sud e ovest da alte montagne le impedisce di ricevere i raggi solari dalla fine di ottobre fino alla metà di febbraio. Praticamente per quasi tutto l'inverno sulla località di Selva non batte il Sole e, come potete ben immaginare, l'aria fa davvero fatica a riscaldarsi.

L'assenza totale del Sole impedisce alla temperatura di salire in maniera simile ad altre località vicine però illuminate. Ed ecco che le gelide temperature notturne riescono a persistere anche durante la mattina e addirittura in pieno giorno, favorendo la persistenza di gelate, brinate o galaverne.

Pensate che nel 2016 la temperatura massima non è mai salita sopra lo zero per 29 giorni di fila, mentre di notte si faceva sentire il gelo!