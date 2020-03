Secondo il modello europeo, crescono le probabilità di anticiclone: vediamo perchè

La circolazione atmosferica europea, torna ad essere influenzata dalla presenza di un vistoso anticiclone che riporta temperature superiori alla norma stagionale. L'arrivo di una massa d'aria davvero mite di origine subtropicale oceanica, ha portato una impennata particolarmente vistosa delle temperature su Spagna e Portogallo, dove i valori hanno raggiunto la soglia dei 30 gradi. Secondo i dati delle stazioni Aemet, ieri pomeriggio la città più calda è stata El Granado, in Andalusia, dove il termometro ha raggiunto i 30°C. La soglia dei 29°C è stata superata anche ad Aroche, El Cerro di Andévalo, queste località si trovano sempre in Andalusia. Si tratta di valori molto elevati, decisamente superiori alla media del periodo.

Il modello europeo sembra ipotizzare lo sviluppo di una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale tra domenica 15 e lunedì 16 ma probabilmente senza nessun reale impatto sul tempo previsto in ambito italiano, ad esclusione di un aumento della nuvolosità, in conseguenza di una temporanea attenuazione del regime anticiclonico, una situazione che tuttavia non sembra avere futuro.

In questa sede ci sarà spazio anche per un rientro di aria più fredda in arrivo dai Balcani, con un calo delle temperature tra domenica e lunedì al nord e sull'alto Adriatico. Ecco la previsione delle temperature alla quota di circa 1500 metri nella mattinata di domenica: