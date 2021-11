Seconda parte di novembre MOLTO FREDDA? Arrivano CONFERME da alcune proiezioni

Sarà una seconda metà di novembre molto fredda sul comparto europeo? Le proiezioni del prestigioso centro di calcolo ECMWF non lasciano dubbi; buona parte del nostro Continente potrebbe essere avvolta da una lingua fredda che porrà la sua roccaforte sull'Europa orientale.

La prima mappa mostra le anomalie termiche previste tra il 15 e il 21 novembre (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo)

Sull'Italia potrebbero esserci temperature tra 1,5° e 3° al di sotto della media climatologica del periodo. Addirittura 4° al di sotto della media sul Paesi dell'Europa orientale. Più che il valore termico in sè, fa sensazione la vastità del lago freddo che potrebbe occupare quasi tutto il Continente...e non solo.

Queste invece sono le anomalie termiche previste tra il 22 e il 28 novembre:

Anomalie termiche a livello nazionale tra 2,5° e 1° al di sotto della media. Stupisce anche in questo caso la vastità dell'area interessata dal freddo.

IL NOSTRO PARERE: osservando la media degli scenari sia del modello americano che europeo, per il momento non emergono situazioni che in realtà possano far pensare ad un sottomedia così marcato in Europa ed in Italia. E' vero che il freddo si avvicinerà all'Italia nella seconda parte di novembre, ma queste proiezioni ci appaiono un tantino esagerate, anche se nella meteo non si può mai dare nulla per scontato. Ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti che continueremo a darvi, in modo da fornirvi sempre la previsione più probabile e corretta.

