Scoppia l'estate nei prossimi giorni, temperature fino a 35°C

L'estate sta rapidamente ingranando la marcia dopo un inizio decisamente traballante e col freno a mano tirato. Tutto merito dell'anticiclone africano che negli ultimi giorni sta pian piano conquistando chilometri verso nord, riuscendo a sovrastare parzialmente anche il Mediterraneo.

Nei prossimi giorni l'anticiclone si rafforzerà ulteriormente, soprattutto sulle regioni del centro-sud, innescando un ulteriore aumento delle temperature (già ora relativamente alte). La stabilità non sarà onnipresente al nord, dove qualche temporale potrebbe fare la sua comparsa non solo nel week-end sui rilievi ma anche ad inizio settimana persino in pianura.

Caldo fino a 35°C in arrivo al centro-sud!

Le temperature sono destinate ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni e con esse anche l'afa soprattutto in pianura Padana. Tra domenica e lunedì raggiungeremo l'apice del caldo di questa prima importante fase estiva: le temperature massime potranno toccare i 35/36°C nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e Puglia. Fino a 30-33°C su Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Molise, Calabria. Caldo e afa in Pianura Padana dove le temperature raggiungeranno i 30/32°C.

I cieli saranno spesso sereni, soprattutto al centro-sud, mentre al nord potrebbero fare la loro comparsa i temporali pomeridiani e serali lungo l'arco alpino tra week-end ed inizio settimana.

Nella giornata di lunedì 29 è probabile che acquazzoni e temporali riescano ad estendersi sulle pianure tra Veneto, Lombardia e Friuli, dando luogo a rapidi momenti di instabilità e anche qualche grandinata.