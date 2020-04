Scirocco e vasta nube di sabbia del deserto in arrivo, poi MALTEMPO per giorni

Il tempo sta rapidamente mutando su tutta Italia: l'anticiclone sub-tropicale che ha saputo regalarci un week-end molto mite, seppur con qualche addensamento specie sui versanti tirrenici, si sta rapidamente sgretolando sotto i colpi di una vasta perturbazione atlantica pronta a portare un guasto del tempo esteso e persistente.

La nuova settimana in vista sarà caratterizzata da tante nubi da nord a sud, piogge, temporali, venti forti e in particolare dalla presenza di sabbia desertica nei nostri cieli. Come mai?

Le correnti fresche e instabili atlantiche stanno causando la formazione di un vasto vortice di bassa pressione tra il Mediterraneo e l'Africa settentrionale: questo ciclone sta innescando forti venti dai quadranti meridionali (ostro e scirocco) sin dal cuore del deserto del Sahara, capaci quindi di sollevare ingenti quantità di pulviscolo desertico.

Le nubi di sabbia, dunque, si stanno muovendo verso l'Italia sotto i forti colpi di scirocco e ostro e a breve invaderanno i nostri cieli rendendoli lattiginosi e sporchi per diversi giorni. Inoltre la sabbia avrà modo di precipitare al suolo grazie alla pioggia e potrà sporcare tutte le superfici.

pulviscolo sahariano in arrivo in grosse quantità sul Mediterraneo. Le concentrazioni più alte sulle regioni del sud

Venti forti e tanto maltempo in arrivo

La perturbazione è ormai alle porte e coinvolgerà gran parte della penisola a partire proprio da domani, lunedì 20 aprile, e persisterà almeno fino a giovedì 23 portando tanto maltempo soprattutto sulle regioni del sud.

I fenomeni più intensi giungeranno proprio domani: le piogge potranno risultare localmente molto forti e a carattere temporalesco dando luogo anche a locali grandinate. Tra le regioni più colpite dal maltempo avremo Sardegna, Liguria, Piemonte, Toscana, Lombardia, Umbria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. Fenomeni più blandi o assenti sulle restanti regioni.



Inoltre prestare attenzione alle forti raffiche di vento: a partire dalle ore notturne e per buona parte della giornata di domani soffieranno intensi venti di scirocco e ostro su Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre su Emilia Romagna, Veneto, Venezia Giulia, Toscana e Liguria sarà la bora a creare grattacapi. Le raffiche di vento potranno superare anche i 70-80 km/h.