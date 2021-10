SCENARI FUTURI: quando smetterÃ  di piovere al sud? E la pioggia al nord?

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Catania

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

Il lungo periodo secco che sta interessando gran parte del settentrione dovrebbe avrer termine attorno alla fine di ottobre. Nei primi giorni di novembre le piogge dovrebbero tornare in buona lena, accompagnando anche un calo delle temperature nell'arco della prima decade di novembre. Questa situazione favorirà anche nevicate sulle Alpi a quote non troppo elevate.

Il secondo grafico si rifesrisce alla città di ROMA:

Anche sulla Capitale il periodo secco (o scarsamente piovoso) dovrebbe terminare nei primi giorni di novembre. Successivamente si potrebbero aprire i rubinetti del cielo, con piogge più o meno intense, accompagnate anche da un discreto calo termico nell'arco della prima decade novembrina.

Infine, ecco l'andamento del tempo previsto sulla città di CATANIA:

Ancora maltempo e nubifragi sulla città siciliana fino a sabato 30 ottobre. A seguire stop delle piogge e situazione in miglioramento. Dal punto di vista termico assisteremo prima ad un aumento, poi ad un calo sul finire della prima decade di novembre.

Controlla il tempo della tua città cliccando qui: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/