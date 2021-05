Scenari futuri: NIENTE CALDO al nord, BREVE FIAMMATA al sud

Fresco e caldo a breve distanza nei prossimi giorni in Italia. All'inizio della settimana prossima tra nord e sud la differenza termica sarà notevole, anche oltre i 15°.

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compreso ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano, Roma e Bari.

Il primo grafico si riferisce alla città di MILANO:

"Fresco e abbastanza piovoso": così si può definire il tempo del capoluogo lombardo, ma in generale del settentrione italiano, fino al termine del mese di maggio. Successivamente, si apprezza un lento recupero termico per i primi giorni di giugno, ma sempre in un quadro di incertezza e costellato da diversi eventi precipitativi.

Completamente diversa la situazione attesa su ROMA e gran parte del centro Italia:

All'inizio della settimana prossima, indicativamente tra lunedi 24 e martedi 25 maggio, avremo una breve e moderata ondata di caldo, seguita da un tonfo delle temperature che potrebbero finire sottomedia nella seconda parte della settimana prossima. A seguire, per i primi giorni di giugno, si apprezza un lieve sopramedia termico, costellato da una comprensibile incertezza.

Piogge molto scarse o nulle per tutto il periodo preso in esame.

Infine, ecco come potrebbe comportarsi il tempo sulla città di BARI:

In evidenza la breve fiammata calda attesa al sud tra domenica 23 e mercoledi 26 maggio, accompagnata da un'assenza quasi completa di pioggia. Nella seconda parte della settimana prossima i termometri dovrebbero tornare in media anche per i primi giorni di giugno. Piogge scarse anche a medio e lungo termine.

Se vuoi guardare il diagramma del tempo dei prossimi 15 giorni sulla tua città, puoi cliccare su questo link: www.meteolive.it/speciali/GRAFICI/57/grafici-spaghetti-per-macroaree-italiane/31742/