Scenari di maltempo invernale a partire dalle festività natalizie

Gli aggiornamenti di questa sera confermano importanti movimenti sinottici su larga scala europea. La circolazione atmosferica diventerà nuovamente più movimentata sotto le festività di Natale. In che modo? Sembra confermato l'intervento di un importante contributo dalla stratosfera, dove sono attesi alcuni vistosi surriscaldamenti a cavallo tra Natale e Capodanno. Anche il Vortice Polare in troposfera tornerà ad essere molto disturbato, nei prossimi giorni l'anticiclone atlantico si spingerà col proprio asse verso una latitudine sempre più settentrionale, raccogliendo aria fredda artica per poi spingerla in direzione del Vecchio Continente. Questa circolazione d'aria fredda si dipanerà velocemente dall'Europa centro-orientale verso il Mediterraneo. Ci sarebbe spazio per una diminuzione sensibile della temperatura anche sull'Italia a cavallo tra Natale (venerdì 25) e domenica 27 dicembre.

Venti freddi settentrionali irromperanno sul nostro Paese, portando una flessione dei valori termici da nord a sud. Il calo termico sarà particolarmente sensibile sui versanti medio ed alto adriatici e sulla Valpadana. L'arrivo dell'aria fredda verrebbe accompagnata dallo sviluppo di un corpo nuvoloso sullo stivale italiano proprio a cavallo tra venerdì e sabato prossimo. Sarà questa la prima occasione di NEVE a bassa quota per Emilia Romagna, Umbria, Marche, Molise e Abruzzo. Analisi del modello europeo riferita al giorno di Natale, con lo sviluppo di una ciclogenesi a carattere freddo sui bacini settentrionali: